Что нельзя делать 8 августа: запреты Ермолаева дня

Что нельзя делать 8 августа: запреты Ермолаева дня

8 августа в народном календаре известен как Ермолаев день — время сбора первых яблок, целебных трав и важных погодных предсказаний. В этот день наблюдали за природой, чтобы определить, какими будут предстоящая осень и зима.

Погодные приметы на Ермолая

  • Багряный закат предвещал дождливую осень.

  • Холодная роса утром указывала на дождь днем.

  • Радуга после дождя сулила теплую осень и богатый урожай зерновых.

  • Липы начинали желтеть — к ранней осени.

Приметы по поведению животных и птиц 8 августа

  • Кошка ложится рядом с человеком — к богатству и удаче.

  • Мухи кусаются и становятся агрессивными — к дождю и похолоданию.

  • Лягушки прыгают у водоемов — к скорым осадкам.

  • Кукушка кукует утром — осень будет теплой и долгой.

Приметы на 8 августа — что можно и нельзя делать на Ермолая

Что категорически нельзя делать 8 августа по народным поверьям

  • Есть яблоки до Яблочного Спаса (19 августа) — к неприятностям.

  • Заниматься рукоделием (шить, вязать) — это сулит женщинам несчастье в браке.

  • Одалживать инструменты — к потере удачи. Если возникала необходимость, предмет клали на землю, а не передавали из рук в руки.

  • Сквернословить и ругаться — привлекает беды в семью.

  • Выносить мусор вслед за уезжающими — это могло привести к их долгому отсутствию.

Что нужно сделать обязательно в Ермолаев день

  • Собирать лекарственные травы после полудня — считалось, что на Ермолая они обладают особой целебной силой.

  • Повязать красную шерстяную нить на запястье — для здоровья и сил.

  • Простить обиды — чтобы очистить душу и привлечь гармонию.

  • Закладывать яблоки на хранение или готовить заготовки (варенье, компоты), но не употреблять сырыми.

Ермолаев день считался рубежом между летними работами и осенней жатвой. Соблюдение традиций помогало обеспечить благополучие на весь год и понять знаки природы о грядущих сезонах. Например, теплый и бездождливый август предсказывал сухую осень, а обилие желудей на дубах — богатый урожай в будущем году.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

