Что нельзя делать 8 августа: запреты Ермолаева дня

8 августа в народном календаре известен как Ермолаев день — время сбора первых яблок, целебных трав и важных погодных предсказаний. В этот день наблюдали за природой, чтобы определить, какими будут предстоящая осень и зима.
Погодные приметы на Ермолая
Багряный закат предвещал дождливую осень.
Холодная роса утром указывала на дождь днем.
Радуга после дождя сулила теплую осень и богатый урожай зерновых.
Липы начинали желтеть — к ранней осени.
Приметы по поведению животных и птиц 8 августа
Кошка ложится рядом с человеком — к богатству и удаче.
Мухи кусаются и становятся агрессивными — к дождю и похолоданию.
Лягушки прыгают у водоемов — к скорым осадкам.
Кукушка кукует утром — осень будет теплой и долгой.
Что категорически нельзя делать 8 августа по народным поверьям
Есть яблоки до Яблочного Спаса (19 августа) — к неприятностям.
Заниматься рукоделием (шить, вязать) — это сулит женщинам несчастье в браке.
Одалживать инструменты — к потере удачи. Если возникала необходимость, предмет клали на землю, а не передавали из рук в руки.
Сквернословить и ругаться — привлекает беды в семью.
Выносить мусор вслед за уезжающими — это могло привести к их долгому отсутствию.
Что нужно сделать обязательно в Ермолаев день
Собирать лекарственные травы после полудня — считалось, что на Ермолая они обладают особой целебной силой.
Повязать красную шерстяную нить на запястье — для здоровья и сил.
Простить обиды — чтобы очистить душу и привлечь гармонию.
Закладывать яблоки на хранение или готовить заготовки (варенье, компоты), но не употреблять сырыми.
Ермолаев день считался рубежом между летними работами и осенней жатвой. Соблюдение традиций помогало обеспечить благополучие на весь год и понять знаки природы о грядущих сезонах. Например, теплый и бездождливый август предсказывал сухую осень, а обилие желудей на дубах — богатый урожай в будущем году.
