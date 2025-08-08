Что нельзя делать 8 августа: запреты Ермолаева дня

Что нельзя делать 8 августа: запреты Ермолаева дня

Что нельзя делать 8 августа: запреты Ермолаева дня

8 августа в народном календаре известен как Ермолаев день — время сбора первых яблок, целебных трав и важных погодных предсказаний. В этот день наблюдали за природой, чтобы определить, какими будут предстоящая осень и зима.

Погодные приметы на Ермолая

Багряный закат предвещал дождливую осень.

Холодная роса утром указывала на дождь днем.

Радуга после дождя сулила теплую осень и богатый урожай зерновых.

Липы начинали желтеть — к ранней осени.

Приметы по поведению животных и птиц 8 августа

Кошка ложится рядом с человеком — к богатству и удаче.

Мухи кусаются и становятся агрессивными — к дождю и похолоданию.

Лягушки прыгают у водоемов — к скорым осадкам.

Кукушка кукует утром — осень будет теплой и долгой.

Приметы на 8 августа — что можно и нельзя делать на Ермолая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что категорически нельзя делать 8 августа по народным поверьям

Есть яблоки до Яблочного Спаса (19 августа) — к неприятностям.

Заниматься рукоделием (шить, вязать) — это сулит женщинам несчастье в браке.

Одалживать инструменты — к потере удачи. Если возникала необходимость, предмет клали на землю, а не передавали из рук в руки.

Сквернословить и ругаться — привлекает беды в семью.

Выносить мусор вслед за уезжающими — это могло привести к их долгому отсутствию.

Что нужно сделать обязательно в Ермолаев день

Собирать лекарственные травы после полудня — считалось, что на Ермолая они обладают особой целебной силой.

Повязать красную шерстяную нить на запястье — для здоровья и сил.

Простить обиды — чтобы очистить душу и привлечь гармонию.

Закладывать яблоки на хранение или готовить заготовки (варенье, компоты), но не употреблять сырыми.

Ермолаев день считался рубежом между летними работами и осенней жатвой. Соблюдение традиций помогало обеспечить благополучие на весь год и понять знаки природы о грядущих сезонах. Например, теплый и бездождливый август предсказывал сухую осень, а обилие желудей на дубах — богатый урожай в будущем году.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.