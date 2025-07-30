С древних времен люди ориентируются на лунные фазы, чтобы упорядочить повседневную жизнь. Считается, что каждый этап цикла Луны по-разному воздействует на природные процессы. Именно поэтому при планировании важных мероприятий — от сельскохозяйственных работ до духовных практик — многие сверяются с ее положением. Знакомьтесь с лунным календарем на август 2025 года в материале NEWS.ru.

Лунный календарь: благоприятные дни в августе 2025 года

Удача будет улыбаться вам 7 августа — это наиболее благоприятный день, Луна будет в знаке Козерога. Также хорошими днями будут 3, 4, 6, 13, 14, 15 и 28 августа. Смело заводите новые знакомства, организовывайте поездку, ведите финансовые дела.

Советуем быть осторожными 18, 19, 22 и 23-го числа. Не забывайте заглядывать в лунный календарь на август, чтобы избежать неприятных ситуаций. Держите ухо востро, не поддавайтесь эмоциям и не делайте преждевременных выводов.

Лунный календарь на август-2025: благоприятные дни для посадок и стрижек Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благоприятные дни для посадки растений

Изменения фаз Луны очень сильно влияет на то, как чувствует себя природа. Особенно важно следить за спутником Земли садоводам и огородникам. Будете работать с землей? Сначала узнайте о благоприятных днях для посадок в августе.

1–8 и 24–31 августа — растущая Луна — в это время спокойно делайте подкормки, работайте с кроной растений.

9 августа — полнолуние — собирайте урожай и, если занимаетесь заготовкой целебных трав, займитесь этим.

10–22 августа — убывающая Луна — в этот период уделите внимание посадке корнеплодов, пересаживайте ваших огородных и комнатных любимчиков.

23 августа — новолуние — в этот день, а также накануне не рекомендуется производить вообще любые работы, связанные с землей.

Объясним подробнее. В период, когда Луна растет, лучше всего уделить внимание верхней части растений. На убывающей фазе лучше заниматься подземной частью. Позже вы убедитесь в том, что лунный календарь на август «работает».

В полнолуние активизируются не только оборотни, вампиры и другие подобные им существа (по народным поверьям), но и растения. В них начинает бурлить жизненная сила, так что просто наблюдайте за тем, как постепенно преображается ваш огород. Ну а если вы уже готовы к сбору урожая, то эта фаза Луны также является идеальным для этого временем. И, как мы упомянули выше, в полнолуние дачники и садоводы собирают целебные травы.

Когда придет время убывающей Луны, займитесь корнеплодами и луковичными. Это те растения, которые отлично развиваются под землей. Поработайте с ними, чтобы они стали еще краше. Следуйте «законам» лунного посевного календаря в материале NEWS.ru, и будет вам огородное счастье.

Благоприятные дни для посадки растений в августе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новолуние наступает — приходит затишье. Если вы огородник-фанатик, то постарайтесь удержать себя сегодня. Дело в том, что в эту фазу Луны лучше вообще отказаться от работы с растениями. Им нужно «отдохнуть», так что отдохните и вы.

Когда лучше стричься и красить волосы?

Хотите поэкспериментировать со стилем — покраситься, сделать завивку — или пришло время стричь волосы? Тогда вы по адресу. Чтобы не попасть впросак, изучайте лунный календарь стрижек на август 2025 года.

Итак, благоприятные дни для стрижки в этом месяце: 1, 6, 7, 9, 15, 22, 24, 27 августа. Если хотите быстрый рост волос после изменений, то выбирайте 1, 6, 7, 24, 27-е число. Чтобы ваша шевелюра крепла, то записывайтесь к парикмахеру 9, 15, 22 августа.

Если вы, дамы и господа, не из робкого десятка и готовы к кардинальным переменам, то лучше всего садиться в кресло к гуру по волосам 9 августа. Чтобы отражение в зеркале после посещения парикмахерской не вогнало вас в депрессию, не ходите к стилисту 3, 12, 19-го числа.

Благоприятные дни для покраски волос: 9, 15, 16 и 17 августа. Завивать же вашу природную красоту стоит в эти дни: 9, 15, 16, 17, 24 августа.

Запрещенные дни для важных дел

13 августа — не особо хороший день. В коллективе на работе может возникнуть напряженная обстановка. Если планируете встретиться с кем-то, то лучше не стоит — побудьте наедине с собой, чтобы избежать возможных ссор. Это неблагоприятный день в августе, поскольку это время так называемой кармической расплаты.

Неблагоприятные дни в августе Фото: Shutterstock/FOTODOM

19 августа вам стоит придержать лошадей и уменьшить свою активность, в особенности социальную. Согласно лунному календарю на август 2025 года, этот день будет сложным: могут сорваться планы, возникнуть непонимание в семье или с партнером. Это будет достаточно энергозатратный день, поэтому лучше побыть в стороне от шумных мероприятий, уделите время себе.

22 августа держите себя в руках, потому что этот неблагоприятный день в августе может принести вам немало бед, в особенности финансовых. Луна будет во Льве — взрывоопасное сочетание. Не планируйте в этот день крупные сделки, забудьте об инвестициях. Берегите ваш кошелек — такой совет.

Влияние лунных фаз на здоровье

Смотрим лунный календарь здоровья на август. Советуем «слушаться» Луну, ведь здоровье является самым важным аспектом в жизни. Когда лучше всего сесть на диету, заняться спортом, сделать маникюр или сходить на чистку лица — подробности ниже.

Благоприятными днями в августе будут 3, 15, 17, 22-е число. Наиболее благоприятные дни в августе для ухода за ногтями, интенсивных тренировок, чистки лица, омолаживающих процедур приходятся на период растущей Луны:

24 августа — Луна в знаке Девы;

29 августа — Луна в знаке Скорпиона.

Лунный календарь здоровья на август Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согласно лунному календарю на август, 23-го числа, в новолуние, когда Луна в знаке Льва и Девы, лучше не посещать косметолога, мастера по ногтям, салон красоты. Если вы еще и спортсмен, любите интенсивные тренировки, то пожалейте свой организм в этот день — важно переждать новолуние.

Все в ваших руках! Лунный календарь на август поможет выполнить все дела, достигнуть нужных целей, начиная от стрижки и заканчивая покупкой дачного участка.