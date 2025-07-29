Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри

Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри

Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри

Нужны: 400 г кальмаров, креветок или мидий, 3 сладких перчика, 3 помидора (или 4 ст. л. томатной пасты), 1 крупная луковица, 3 дольки чеснока, 1/2 стручка перца чили (по вкусу), 2 ст. л. масла из оливок, 2 ч. л. копченой паприки, 5 ст. л. соли, свежемолотый перец, рубленая зелень.

Как приготовить лечо на зиму с морепродуктами: дары моря размораживаем при комнатной температуре, убираем жидкость бумажным полотенцем. Шинкуем тонкими колечками, лук — полукольцами, перец — соломкой. Обжаривайте на оливковом масле до мягкости 5–6 минут.

Томаты для этого лечо измельчите кубиками, добавьте к остальным овощам. Тушите под крышкой 7–8 минут. Выложите морепродукты, приправьте паприкой, посолите. Готовьте на среднем огне 5 минут. За 1 минуту до готовности добавьте давленый чеснок и рубленую зелень.

Чесночные гренки сюда отлично подойдут! Лечо на зиму разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.