Заохаете от удовольствия: готовим домашнее желе из черной смородины

Заохаете от удовольствия: готовим домашнее желе из черной смородины

Заохаете от удовольствия: готовим домашнее желе из черной смородины

Предлагаем вам рецепт желе из черной смородины. Очевидно, что это сладкое натуральное блюдо гораздо полезнее всяких покупных мармеладок. Варить, кстати, ничего не нужно!

Понадобится: 500 г свежей/замороженной смородины, 350 г тростникового сахара, 25 г быстрорастворимого желатина и 150 мл фильтрованной воды.

Как готовим желе из черной смородины: промытые ягоды перебрать, измельчить блендером в пюре. Протереть массу через мелкое сито, отделяя жмых. В ягодную массу вмешать сахар до его полного растворения.

Желатин растворить в теплой воде (60°C), соединить с основой. Далее желе из черной смородины разлить в порционную посуду и поставить в холод на 3 часа при +4°C.

Наслаждаемся вкусом и насыщаем организм витамином С, который содержится в этом домашнем желе.