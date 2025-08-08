Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 01:00

Где дешево отдохнуть за границей в сентябре-2025. Все о странах и ценах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь в России — это начало бархатного сезона на курортах и старт учебного года. Кто-то вернется из отпуска, чтобы проводить детей в школу, другие отправятся на море. Где бюджетно отдохнуть за границей в сентябре — в материале NEWS.ru.

Какие самые доступные направления пляжного туризма

Самыми доступными и комфортными с точки зрения климата направлениями для пляжного туризма в сентябре станут Турция и Египет, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. По его словам, в первый месяц осени недельный тур на двоих в эти страны обойдется в 80–120 тысяч рублей.

«С точки зрения сентябрьских дат, особенно после начала учебы в школе, самым доступным, где климатическая курортная норма будет в полном порядке, на первом месте, безусловно, остается турецкое побережье. Также это Египет, где активный сезон и большое количество перевозок с доступным вариантом размещения», — пояснил он.

Турэксперт Наталия Ансталь добавила в беседе с NEWS.ru, что отдых в Турции подойдет как тем, кто хочет расслабиться без большого количества детей, так и родителям со школьниками.

«Для тех, кто, наоборот, хочет немножко разгрузить ребенка после старта школы, это будет отличный вариант — не ехать с ним в горящий август (и по ценам, и по температурам), а поехать в сентябре, когда температура начинает уже чуть-чуть спадать, жары такой сумасшедшей нет. И цены тоже становятся на бархат достаточно приятными», — отметила она.

Гавань в старом городе Антальи Гавань в старом городе Антальи Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Ансталь, в Египте в сентябре держится комфортная температура как воздуха, так и воды в море, поэтому направление подойдет для спокойного размеренного отдыха.

«Вот эта сумасшедшая жарень начинает спадать. Красное море прекрасной, потрясающей температуры, на улице тоже комфортно, и, соответственно, ваш отдых проходит не в жаре и суете, как это, допустим, в августе, а в спокойствии и умиротворении», — отметила турэксперт.

Директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина посоветовала в беседе с NEWS.ru для отдыха в Турции выбирать Аланию, Кемер и Сиде, а в Египте — Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Имеет ли смысл ехать в ОАЭ в сентябре

Опрошенные NEWS.ru эксперт назвали Объединенные Арабские Эмираты третьим направлением для пляжного отдыха в сентябре. По их словам, температура воздуха там в эти дни уже начнет снижаться, а стоимость отдыха все еще будет доступной.

«Будет, конечно, жарковато, это Арабские Эмираты, но зато цена будет тоже в этом же диапазоне, но уровень сервиса и не такая многолюдность делают это направление привлекательным, а температура уже начинает снижаться», — сказал Мурадян.

По словам Ансталь, в августе и даже в начале сентября в ОАЭ еще очень жарко, и туристы, как правило, проводят время на шопинге в торговых центрах с кондиционерами.

«Если вы не планируете ходить по магазинам, где есть кондиционеры, то в целом на улицу выйти будет очень сложно. То есть если в августе в Египте еще хоть как-то можно с этим справляться, то Эмираты — это сразу нет. Сентябрь приносит нам долгожданный отдых в Арабских Эмиратах, спокойный, не так, чтобы постоянно тусить где-нибудь под кондиционерами в отеле или в магазинах во всевозможных торговых центрах. А вы проводите спокойно свое время на пляже», — отметила она.

Переина напомнила, что курорты ОАЭ — это Фуджейра, Шарджа и Дубай. По ее подсчетам, тур из Москвы в середине сентября на семь ночей с полным пансионом обойдется двоим взрослым чуть более чем в 117 тысяч рублей.

Туристы на пляже в Дубае Туристы на пляже в Дубае Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда еще съездить в отпуск в сентябре

Ансталь советует рассмотреть для пляжного отдыха в сентябре Таиланд, Вьетнам и Кубу. По ее словам, несмотря на переходный сезон в Таиланде, погода там будет довольно комфортной. Но ехать нужно ближе к октябрю, рекомендует турэксперт.

«Могут быть какие-то еще кратковременные дожди, но природа — это то, что мы в целом не можем контролировать, поэтому спокойно можно туда (в Таиланд. — NEWS.ru) поехать. Можно рассматривать Вьетнам. Здесь примерно такая же история. Если вы смотрите, например, Фукуок, Нячанг, можно в сентябре ехать спокойно», — отметила эксперт.

Ансталь добавила, что на Кубе сентябрь считается достаточно ураганным периодом, но с середины месяца погода начинает стабилизироваться. «Никто не застрахован от того, что в тот же высокий сезон может пойти кратковременный тропический дождь. Он очень сильно отличается от наших дождей. Вы промокнете до нитки, но это очень быстро пройдет», — заверила специалист.

Переина напомнила, что в сентябре можно поехать и в Абхазию. «Гагра, Пицунда — бархатный сезон, меньше туристов, приятные цены после пика лета», — отметила эксперт. Она подсчитала, что тур из Москвы в Абхазию в середине сентября с полным пансионом на семь ночей за двоих обойдется чуть более чем в 110 тысяч рублей.

туризм
море
отдых
сентябрь
Анна Акимова
А. Акимова
