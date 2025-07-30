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30 июля 2025 в 15:04

В России вырос спрос на отдых в монастырях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодые туристы в России все чаще выбирают монастыринг (трудничество в монастырях) и «тихий» туризм, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор сервиса «Туту» Вячеслав Дусалеев. По его словам, спрос на эти услуги вырос на 25%.

Популярность набирают и поездки в малые города вроде Серпухова, Рыбинска и Сортавалы, позволяющие избежать туристических толп — этот тренд охватил как молодежь, так и старшее поколение. Особое внимание привлекает рост женских соло-путешествий (+22%). Еще одной тенденцией стало активное использование искусственного интеллекта для планирования поездок — россияне все чаще доверяют нейросетям организацию логистики и досуга, особенно в преддверии праздников.

Ранее профессор, психолог Андрей Зберовский заявил, что «монастыринг» стал популярен среди зумеров, поскольку они склонны к трендам. По его словам, такого рода тренды всегда будут актуальны, поскольку нет определенных векторов, которые будут одинаково подходить всем. Психолог отметил, что благодаря этому хобби можно почувствовать себя частью какого-то большого течения.

Россия
туризм
монастыри
молодежь
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