Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что с открытием аэропорта в Геленджике спрос на этот курорт начал расти. Эксперты говорят, что некоторые туристы перебронируют билеты из Сочи. Однако столица пляжного туризма России не столкнулась с какими-либо проблемами — загрузка отелей и санаториев там более 86%, а недавно город принял четырехмиллионного отдыхающего. Где дешевле жилье, еда и развлечения — в Сочи или Геленджике — разбирался NEWS.ru.

Сколько стоит билет в Геленджик и Сочи

В Геленджик можно долететь «Аэрофлотом». Билеты стоят около 15 тысяч рублей в одну сторону. По информации РСТ, «Уральские авиалинии» и S7 скоро также будут летать в этот аэропорт.

По данным сервиса Aviasales, в июле средняя стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно составляет от 20 до 25 тысяч рублей. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал NEWS.ru, что с вводом новых рейсов до Геленджика цены могут сравняться.

«Долететь сейчас, конечно, в Сочи дешевле. Со временем будут дополнительные рейсы, вот S7, „Уральские авиалинии“ и ряд других компаний заявились на Геленджикский аэропорт. Так что, думаю, и там цены немножко подвыровняются», — уверен эксперт.

Сколько стоит жилье и еда в Геленджике и Сочи

По данным сервиса Travelline, средняя стоимость жилья в Геленджике составляет 12 860 рублей в сутки на двоих. Это на 6% больше прошлогоднего показателя. Трехзвездочные отели подорожали на 27%, средняя цена размещения в них составила 17 020 рублей. В «пяти звездах» стоимость осталась на уровне 2024-го — 22 тысячи рублей. По статистике сервиса, более трети всех броней приходится на жителей Москвы и Московской области.

Туристка Анна, которая приехала с семьей на машине из Москвы, рассказала NEWS.ru, что цены в ресторанах и кафе почти такие же, как в столице. «В заведениях ровно так же, как в центре Москвы: какие-нибудь салаты — по 900–1000 рублей, кофе — 200–250 рублей», — отметила собеседница.

Люди во время отдыха на пляже в Геленджике Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По ее словам, двухместный номер в гостевом доме в пригороде Геленджика можно снять за 3500–4500 рублей. На территории есть бассейн и кухня для приготовления еды.

В Сочи туристы чаще всего бронируют номера на восемь ночей, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5300 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса для бронирований отелей и квартир Твил.ру. Размещение в этом городе зависит от категории жилья, пояснил Барзыкин.

«Сочи, правда, можно диверсифицировать. Летом в горах подешевле будет, но в Геленджике можно оптимизировать расходы — не в самом центре у моря, а, допустим, рядом. Или поселок Кабардинка, или другие курортные поселки, и там, конечно, цена будет минус 15–20%, а инфраструктура Геленджика рядом», — сказал эксперт.

По его словам, цены в кафе двух курортов одинаковые. В Сочи, где сейчас отдыхает Барзыкин, при желании можно пообедать и за 500 рублей, заметил эксперт.

«Что касается кафе — это то же самое. Одно дело, если это высокая какая-то кухня пафосная. Но сейчас очень много кафе-бистро, в которых обед до 500 рублей. С десертом — дополнительно 600–650 рублей. Я сейчас в Сочи нахожусь. Я сам обедал за 447 рублей без проблем. Но можно и на тысячу с лишним», — рассказал Барзыкин.

Сколько стоят развлечения в Сочи и Геленджике

Из развлечений в пригороде Геленджика, где остановилась Анна с семьей, на набережной есть аттракционы, но они, по словам туристки, довольно старые. Покататься на одном из них стоит 500 рублей.

«Здесь есть парк „Олимп“. Можно взять экскурсию с трансфером. Это будет, по-моему, 2500 на человека. Мы сами доехали и взяли входной билет. Он стоит 1800. Туда входят канатная дорога, колесо обозрения и экскурсия на крест (поклонный крест на Маркотхском хребте. — NEWS.ru). Есть разные экскурсии на джипах, тоже порядка 2500 рублей», — рассказала она.

По словам Анны, такси в Геленджике обходится в 120–130 рублей за пятиминутную поездку. Всего в день ее семья из трех человек тратит порядка 10 тысяч рублей, включая экскурсии. Супруги предпочитают сами готовить, продукты покупают в сетевых магазинах.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«Мы были в прошлом году в Анапе. В самом городе тоже такие же цены, дорого. Есть где-то, что дороже, чем в Москве, стоит или так же. Вот в пригороде мы жили прекрасно. В магазинах, понятно, все то же самое. А какие-нибудь шашлыки, фрукты — все это чуть подешевле», — сравнила она.

По словам Барзыкина, цены на экскурсии, аттракционы, лежаки на пляжах и т. п. на курортах Краснодарского края примерно одинаковые. «Инвентарь примерно одинаковый. Можно на час взять лежак, зонт, матрас за 300 рублей, я сам даже снимал, а в день — за тысячу. Семейный, двойной, дороже», — сказал Барзыкин.

Есть ли разница между Сочи и Геленджиком

Турэксперт Наталия Ансталь подтвердила в разговоре с NEWS.ru, что цены в курортных городах Краснодарского края примерно одинаковые. Однако, по ее словам, Сочи — более раскрученный курорт, он круглогодичный и там больше туристов, открываются рестораны московских владельцев, поэтому цены там могут отличаться.

«Сезонность в Геленджике более явная. Соответственно, в Сочи больше туристов, и цены в любом случае выше. В Сочи больше брендовых известных ресторанов, понятное дело, что кафешки, столовки тоже есть, как и в Геленджике, но при этом там все-таки пул именно ресторанной сети больше, открываются всевозможные кафешки и рестораны от бренд-шефов московских. Поэтому цена в любом случае выше. Ну, такси, конечно же, тоже будет подороже», — пояснила эксперт.

По ее словам, если хочется отдохнуть бюджетно, лучше ехать в Геленджик. Эксперт отметила, что на этом курорте за небольшие деньги можно снять хорошую квартиру со свежим ремонтом.

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