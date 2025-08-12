В Госдуме объяснили, к чему стремится Россия на переговорах

Российская сторона остается открытой к диалогу по Украине и стремится к достижению прочного мира, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Николай Будуев. Однако он подчеркнул, что заморозка боевых действий, при которой глубинные проблемы и причины конфликта останутся нерешенными, может быть лишь временной мерой. Будуев назвал главной целью Москвы защиту русскоговорящего населения.

Главной целью остается обеспечение безопасности и защита русскоговорящего населения, а также создание условий для устойчивого развития, — сказал депутат.

Он добавил, что для России также важно пониманием обстановки международными игроками. По словам Будуева, Москва готова рассмотреть любые предложения, если они будут основаны на реалистичной оценке происходящего. Что касается президента США Дональда Трампа, по мнению депутата, его подход отличается прагматизмом и ориентацией на национальные интересы.

Он будет стремиться к достижению соглашений, которые выгодны Соединенным Штатам, а не их союзникам, — убежден Будуев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.