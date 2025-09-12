Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше

Инсайдеры утверждают, что украинский президент Владимир Зеленский вот-вот лопнет от злости, ведь провокация в Польше с треском провалилась, мигрантам-нарушителям в России станет тяжелее, а дроны на Ленинградскую область могли запустить рыбаки-агенты.

Зеленский в ярости — провокация в Польше провалилась

Инсайдеры пишут, что Зеленский в бешенстве: провокация, которая была устроена на территории Польши, стала просто пшиком — ни Варшава, ни НАТО не решились на эскалацию с Москвой. Ситуация разрешилась после сообщения Министерства обороны РФ.

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

По данным Telegram-канала INSIDER-T, в Кремле уже прошли детальные переговоры с делегацией НАТО. По итогам встречи Альянс фактически признал провокационную роль Украины в инциденте и не планирует резкой реакции.

«Ясно, что имеет место намеренная провокация Киева, который уже просто цепляется за каждый мельчайший и незначительный инцидент, чтобы постараться на ровном месте развязать третью мировую войну. Естественно, вестись на это никто не будет», — пишет источник.

Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Однако европейские страны все же напряглись: так, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке трех истребителей Rafale для усиления патрулирования восточного фланга НАТО, а Германия планирует направить два многоцелевых истребителя Еurofighter на границу с Польшей. Помимо этого, некоторые из-за беспилотников вызывали дипломатов и послов и даже успели вручить ноту протеста.

Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что упавшие в Польше беспилотники были под контролем украинцев. Он также уверен, что вероятной целью была провокация, чтобы увеличить поставки оружия от стран НАТО.

«Полагаю, что украинцы взяли контроль над одним или несколькими БПЛА и направили их в Польшу. <…> Думаю, что преследовалась цель создать повод для получения большего количества оружия и денег от стран НАТО», — сказал он.

Украинский инсайдерский Telegram-канал «Легитимный» пишет, что Зеленский в бешенстве от провала с атакой на Польшу. Для Киева вовлечь Запад в конфликт с Россией — абсолютный приоритет. Не исключено, что в скором времени будет совершена еще одна провокация.

«Провокация с дронами не принесла желаемого результата для Зеленского, а значит, он будет идти на повышение ставок. Устроит провокацию с Приднестровьем, говорят, уже все готово у СБУ в этом кейсе, ждут только отмашку из Киева и Кишинева», — комментирует «Легитимный».

Конец мигрантскому беспределу в России

Telegram-канал «Конспиролог #1» сообщил, что в российском правительстве разрабатывается законопроект, который может разрешить жильцам многоэтажек принимать коллективные решения о выселении иностранцев, не имеющих российского гражданства. Согласно проекту, такие мигранты могут получить официальное уведомление с требованием покинуть страну в течение трех недель.

«Алгоритм задумки простой: если большинство жильцов дома проголосует против проживания мигранта, протокол передается в местное отделение полиции. С этого момента у иностранца будет три недели на добровольный выезд. Если решение жильцов будет проигнорировано, полиция обязана начать процесс депортации в тот же день», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам инсайдеров, такое нововведение поможет снять напряжение в многоквартирных домах, где жители жалуются на мигрантов из-за шума и конфликтов. Кроме того, это решение существенно поможет правоохранительным органам, включая МВД и СК.

Поднимают в Кремле и еще одну тему — искоренение надзорных органов, которые создают диаспоры из Средней Азии и Закавказья. По данным Telegram-канала «Шпион», в скором времени суды и полиция будут исключительно на стороне русских в конфликтах с мигрантами. Для этого якобы даже разработают специальную методичку.

«Идеологический блок решил так отреагировать на уже сформировавшуюся статистику, из которой ясно, что именно мигранты чаще всего фигурируют как виновные в правонарушениях», — указывают авторы канала.

Тем временем депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что количество совершаемых мигрантами преступлений находится в прямой зависимости от региона, из которого они прибывают. Он предложил внедрить в миграционную политику систему классификации государств выезда по аналогии со «светофором»: разделить их на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны, учитывая менталитет, склонность к религиозному радикализму и другие региональные особенности.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не исключено, что к борьбе с мигрантским беспределом официально могут подключить «Русскую общину». В правительстве хотят, чтобы организация работала параллельно с силовыми структурами. По данным Telegram-канала «Разведчик», проект пока находится в закрытой стадии обсуждения.

ФСБ также не остается в стороне — глава ведомства Александр Бортников недавно заявил, что ведомство активно включится в мигрантскую проблему, пишет Telegram-канал INSIDER BLACK. Он предложил создать отдельное подразделение, которое будет взаимодействовать с другими структурами и решать вопросы, связанные с преступными диаспорами.

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вовсе предложил создать в России миграционную полицию, финансирование которой должно обеспечиваться за счет взносов самих мигрантов. Он указал на то, что расходы на поддержание порядка среди иностранных граждан не должны лежать на россиянах.

«Почему на это должны тратиться наши налогоплательщики? Пусть сами мигранты и оплачивают содержание такой миграционной полиции, например, в виде сбора при пересечении границы», — высказался Миронов.

Рыбаки-диверсанты? Что известно об атаке на Ленобласть

По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 сентября над российскими регионами был сбит 221 вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Массированная атака произошла на Ленинградскую областью. Дроны, по словам губернатора 47-го региона Александра Дрозденко, были перехвачены в окрестностях Волосовского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов не исключил, что дроны могли быть запущены рыбаками-агентами из Финского залива. Он предположил, что украинские диверсанты могли действовать под видом мирных граждан, а сами дроны — быть оснащены хорошей навигационной аппаратурой, связанной с системой Starlink. Эксперт не исключил причастности Финляндии к атакам на Ленобласть.

«Ленинградская область примыкает к Финскому заливу, там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 км от береговой черты. От Кронштадта можно замерить. Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера. Они могли запустить дроны по Санкт-Петербургу», — считает Попов.

Он также предположил, что Украина хочет развязать боевые действия между Россией и Европой, чтобы спровоцировать масштабный конфликт. Целью Киева, как он считает, является прямое столкновение Москвы с НАТО.

«Запуск дронов по Санкт-Петербургу — это провокация для России, Польши и Финляндии. Кто заинтересован в этом больше, еще надо смотреть. Думаю, что Украина. Она старается столкнуть всех лбами, напрячь Европу и настроить ее против России. Эти уколы, запуски и несуразицы могли бы стать причиной начала необдуманных боевых действий с Финляндией или Эстонией, где размещены войска НАТО», — заключил Попов.

