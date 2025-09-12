Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:23

Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в курском приграничье и наступают в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 12 сентября 2025 года, где ВСУ попали в котел и разворачивается жесткая мясорубка?

Ситуация в Сумской области утром 12 сентября

На Сумском направлении на всем участке фронта идут тяжелые бои, авиация, ударные БПЛА «Герань» непрерывно работают по позициям ВСУ; украинская сторона продолжает попытки вернуть утраченные позиции в районе Андреевки; в Юнаковке боестолкновения разворачиваются на юге населенного пункта, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала одна из штурмовых групп 47-й мехбригады. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить их снабжение», — добавил источник.

В течение суток Северная группировка войск отразила две контратаки штурмовых групп из 225-го штурмполка, усиленных личным составом 119-й бригады теробороны, в районе Андреевки, утверждает канал.

«В ходе отражения уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две ББМ», — уточнили авторы.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что командование ВСУ обещало 119-й бригаде теробороны ротацию, но в итоге подразделение перебросили под Сумы. До этого бригада выполняла задачи в Серебрянском лесу в ЛНР и потеряла практически всю технику и большое количество личного состава после нанесенного российскими войсками ракетного удара, добавил источник.

«Подразделение ВСУ оказалось в окружении в районе южной части Юнаковки (Сумская область). По данным российских силовых ведомств, командование украинской бригады прекратило попытки деблокировать попавших в кольцо военнослужащих и организовать для них снабжение», — утверждает Telegram-канал NE.CAXAP.

«У них нет шанса выжить — ВСУ просто сварят живьем в этом котле», — комментируют ситуацию в Сети.

На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Российские беспилотники нанесли серию ударов по сосредоточениям сил ВСУ в районе Павловки и Искрисковщины, сообщил «Северный ветер».

Потери ВСУ на Сумском направлении за сутки составили более 140 человек, также вскрыты и уничтожены различные вооружения: танки, боевые машины, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, минометы, станции радиоэлектронной борьбы, автомобильная техника, беспилотники, а также пункты управления БПЛА и склады материальных средств, утверждает канал.

Сутками ранее в Юнаковке продолжалась жесткая мясорубрка, ВСУ перебрасывали подкрепление, в том числе спецназ, сообщили авторы.

«За сутки „северяне“ отразили две контратаки ВСУ в районе Андреевки и Алексеевки. Враг задействовал штурмовые группы из состава 225-го штурмполка и 78-го десантно-штурмового полка при поддержке западной бронетехники и артиллерии. В ходе отражения уничтожены танк, БТР и ББМ», — отметил источник.

