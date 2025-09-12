Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 сентября

Около 01:30 мск 12 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что силы ПВО сбили два дрона на подлете к Москве. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорилось в публикации.

Через 20 минут Собянин сообщил об уничтожении еще двух вражеских беспилотников. Позднее стало известно, что было сбито еще пять украинских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. О возможных разрушениях и пострадавших мэр столицы данных не обнародовал.

В ночь на 12 сентября в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил, что интернет может работать с перебоями.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко.

Позднее он заявил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. По его словам, шла работа по уничтожению беспилотников на юго-западе Ленинградской области.

«По информации ОД 6-й армии ПВО: Пулково — план „Ковер“, радиус 100 километров. 6-я армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется», — говорилось в публикации.

Под утро стало известно, что над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Дрозденко отметил, что никто не пострадал.

В Смоленской области была объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он призвал жителей отойти от окон и не снимать работу ПВО.

Также Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших над Смоленском взрывах. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Девочка пострадала в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, она госпитализирована.

«В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок. Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В селе Бессоновка от ударов двух беспилотников в частном доме повреждены фасад и остекление», — написал он.

Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайворон — у него осколочное ранение головы. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая повреждения получил частный дом, в результате чего была пробита кровля, добавил Гладков.

Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 по московскому времени сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Все цели были уничтожены.

