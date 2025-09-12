Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 02:39

В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА

Дрозденко: в Ленобласти ввели угрозу атаки БПЛА

Фото: МО РФ

Режим опасности беспилотников ввели в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил, что интернет может работать с перебоями.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Ранее Минобороны РФ информировало, что за три часа дежурные силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Крыма, два — на подлете к Белгороду. Жертв и разрушений нет.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи погиб мужчина. По информации главы региона, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.

Тем временем российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехват воздушных целей осуществлялся 8 сентября с 20:00 до 23:00 по московскому времени в ходе планового дежурства сил ПВО.

