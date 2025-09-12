«Готов отдать жизнь». Лучшие цитаты Андрея Белоусова об армии, Западе и СВО

Россия начала новый этап СВО, установив рекорд по количеству средств поражения, одновременно примененных для ударов по Украине. Обозреватели считают: таким образом глава Минобороны РФ Андрей Белоусов напомнил Киеву о последствиях увиливания от переговоров. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, министр преобразовал российскую армию и навел в ней порядок, который обещал при вступлении в должность. Что еще говорил Белоусов о ВС РФ и противниках нашей страны — в материале NEWS.ru.

Как Белоусов начал новый этап СВО

В ночь на 7 сентября военные объекты Украины подверглись одной из самых интенсивных серий атак за последние несколько недель. Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в ход шли дроны-камикадзе и ракеты. По данным некоторых источников, мог быть применен и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-К». Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-каналы называют «огненный ад», устроенный российскими военными противнику, началом «новой СВО». «Это предупреждение перед новой фазой эскалации. В ближайшее время нельзя исключать применение „Искандеров“ и других высокоточных средств по правительственным зданиям, вплоть до полного уничтожения инфраструктуры власти, включая офис президента Украины и его резиденцию под Киевом», — пишет канал «Разведчик».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru отметил, что успехи российской армии в ходе спецоперации напрямую связаны с приходом в руководство Минобороны РФ Андрея Белоусова. По словам эксперта, подход министра позволил добиться существенных изменений в российских войсках.

«Команда, которая сейчас работает под руководством Белоусова, в значительной мере состоит из ответственных профессионалов. Главная задача, которую он решает на посту министра обороны, — это рациональное и правильное использование тех огромных средств, которые сегодня российское государство выделяет на национальную оборону», — объяснил собеседник.

Что Белоусов говорил о России

До прихода в Минобороны Белоусов курировал вопросы экономики на посту первого заместителя председателя правительства РФ. До этого — занимал пост замминистра и министра экономического развития.

В 2023 году Белоусов рассказал об ироничной классификации бизнеса, придуманной в 1990-е годы. «Есть три вида бизнеса: „крысить“, „хрючить“ и „копытить“. „Крысить“ — это налетели, съели и побежали на другую кучу, „хрючить“ — это когда корыто есть и все припадают к нему и отгоняют друг друга, а „копытить“ — когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами», — сказал он на пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России».

Белоусов без обиняков высказывается и о более глобальных вопросах, связанных с экономическим развитием России. Так, на полях Петербургского международного экономического форума в том же году он заявил, что отечественная экономика находится в «состоянии сжатия».

«С юга у нас бурлящий исламский мир, в котором выкристаллизовываются новые суперэкономики, а с другой стороны — гигантский Китай. Запад начинает бурлить. <…> И мы опять находимся в состоянии сжатия, находимся в поисках идей», — пояснил Белоусов.

В то же время министр называет Россию страной, обладающей такими ресурсами, которых нет у большинства других государств мира, — и речь идет не только о материальном.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«У нас есть собственный культурный код, собственная культурная идентичность, которой нет у подавляющего большинства стран и народов. <…> Ее, кстати, очень хорошо чувствовал Достоевский. <…> Вот это наш главный ресурс, нам надо его вытащить», — отмечал он.

Коротченко называет Белоусова безусловным патриотом России. «Он обладает системным мышлением, спокойствием и большим опытом работы на ключевых должностях, что позволило ему сформировать широкий кругозор по самым разным вопросам», — считает аналитик.

Как Белоусов наводит порядок в войсках

12 мая 2024 года Владимир Путин предложил провести кадровые перестановки в Минобороны и назначить новым главой ведомства Белоусова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил этот шаг ростом оборонных расходов РФ и необходимостью вписать экономику силового блока в экономику всей страны.

Уже вскоре прозвучала речь Белоусова в Совете Федерации, в которой он рассказал о собственном видении работы МО. К первоочередным задачам на посту министра обороны он отнес комплектование вооруженных сил, при этом подчеркнув: речи о новой волне мобилизации в России не идет. Бывший вице-премьер указал на необходимость обеспечить подразделения ВС РФ в зоне СВО современным вооружением.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Противник быстро учится, <…> и нам нужно упреждать противника. С Генштабом работа налажена, но требует ежедневного включения. <…> Все, что есть в стране эффективного, передового, все должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач вооруженных сил», — сказал он.

Тогда же Белоусов заявил о необходимости оптимизации военных расходов, но отверг их «огульное сокращение». Он пообещал для решения поставленных задач приложить все возможные усилия, «а если потребуется — и жизнь».

«Я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя», — подытожил тогда еще кандидат на пост главы МО.

Научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru отметил, что Белоусов подходит к выполнению поставленных перед ним задач в первую очередь с точки зрения экономиста.

«Он не занимается политикой, а решает финансовые вопросы, налаживает связи с промышленностью. То есть армия получает то, что ей требуется в нынешних условиях. Он эффективно выполняет свою работу. Тот факт, что он не такой публичный, играет ему в плюс, так как он занят исключительно профильными рабочими вопросами», — заметил эксперт.

Что Белоусов говорил об Украине и Западе

Белоусов регулярно рассказывает о ходе специальной военной операции, озвучивая данные о потерях ВСУ и темпах продвижения ВС РФ в зоне боевых действий. По мнению министра обороны, сейчас для России наступил решающий момент в противостоянии не только с Украиной, но и с Западом. «От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны», — сказал он на вручении медалей «Золотая Звезда» российским военным, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга.

При этом Белоусов ранее подчеркивал, что называть все западные страны врагами России было бы неверно. Хотя коллективный Запад в глобальном смысле отказывается от традиционных ценностей, там существуют элиты и большие общественные слои, стремящиеся их спасти.

Андрей Белоусов на ПМЭФ-2023 Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«И здесь может оказаться, что Россия для них — спасительная соломинка, которая дает им возможность еще что-то сохранить», — сказал Белоусов на ПМЭФ-2023.

Коротченко называет особенностью работы Белоусова и подвластных ему структур Минобороны отказ от «самопиара». Министр сосредоточен на решении поставленных ему президентом задач, а не на собственном возвеличивании или приписывании себе заслуг, подчеркнул эксперт.

«Все усилия брошены прежде всего на объективное освещение хода специальной военной операции, на подготовку материалов, которые говорят о высокой мотивированности российских войск, солдат, офицеров и генералов. Армия предназначена для ведения боевых действий — это главный смысл и главная логика, главная мотивация Белоусова на посту министра обороны. Пиар не нужен, потому что результаты говорят сами за себя», — резюмировал Коротченко.

