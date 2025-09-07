Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 13:22

Сотрясший Киев прилет «Искандера» показали на видео

«Искандер» ударил по складам в Киеве и попал на видео

Боевая работа ОТРК «Искандер» Боевая работа ОТРК «Искандер» Фото: МО РФ

Прилет крылатой ракеты по складскому комплексу в Киеве попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Осведомитель», виден точный удар и мощный взрыв. После в небо поднялся огненный шар и последовавший за ним черный дым. По данным источника, атака была осуществлена с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-К».

В Минобороны России 7 сентября заявили, что ВС РФ нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии. По данным ведомства, под удар попали объекты в 149 районах.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено горящее здание правительства Украины. На кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в небо. На месте работают спасатели — при помощи подъемника они пытаются потушить пламя.

До этого военкор Александр Коц рассказал, что десантники Ивановского соединения ВДВ успешно перехватывают вражеские беспилотники в районе Часова Яра в ДНР. Он показал уничтожение разведывательного дрона «Мара» и многофункционального БПЛА «Фурия». Всего за неделю они перехватили более 50 беспилотников.

ВС РФ
ВСУ
Киев
взрывы
