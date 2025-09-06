Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 20:27

Зрелищные воздушные тараны «Мары» и «Фурии» попали на видео

Десантники Ивановского соединения ВДВ успешно перехватывают вражеские беспилотники в районе Часова Яра в ДНР, сообщил военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он показал уничтожение разведывательного дрона «Мара» и многофункционального БПЛА «Фурия». Всего за неделю они перехватили более 50 беспилотников. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Тем временем десантники Ульяновского соединения ВДВ сбили украинский гексакоптер «Баба-яга» в Херсонской области недалеко от Днепра и сняли это на видео. На кадрах видно, как оператор российского дрона аккуратно подвел свой беспилотник к устройству ВСУ и пошел на таран, после чего запись обрывается.

До этого в Сети появилось видео с подбитым безэкипажным катером ВСУ в Черном море. БЭК был уничтожен авиацией Черноморского флота. На видео можно заметить характерную FPV-надстройку на корме, а также спутниковый терминал Starlink в носовой части судна.

Мирные жители, оказавшиеся в условиях городских боев в Часове Яре, становились фактически заложниками ВСУ, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские солдаты принуждали этих людей заниматься обеспечением военных подразделений.

Александр Коц
ВДВ
Часов Яр
ДНР
