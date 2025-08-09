Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 07:15

«Это рабство»: Мирошник рассказал о страшной ситуации в Часове Яре

Мирошник: ВСУ в Часове Яре брали в заложники мирных жителей

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мирные жители, оказавшиеся в условиях городских боев в Часове Яре, становились фактически заложниками ВСУ, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские солдаты принуждали этих людей заниматься обеспечением военных подразделений.

Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство, — пояснил Мирошник.

Ранее сообщалось, что значительные запасы боеприпасов и тылового обеспечения Вооруженных сил Украины остались на территории взятого под контроль российской армией Часова Яра в ДНР. Военный эксперт Ян Гагин подчеркнул, что населенный пункт имеет стратегическое значение для российской армии.

Министерство обороны России 31 июля сообщило о полном взятии под контроль населенного пункта Часов Яр. Город долгое время являлся штабом операции Украины в Донбассе, что объясняет концентрацию там значительных материальных ресурсов.

СВО
Часов Яр
ВСУ
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.