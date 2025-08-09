«Это рабство»: Мирошник рассказал о страшной ситуации в Часове Яре Мирошник: ВСУ в Часове Яре брали в заложники мирных жителей

Мирные жители, оказавшиеся в условиях городских боев в Часове Яре, становились фактически заложниками ВСУ, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские солдаты принуждали этих людей заниматься обеспечением военных подразделений.

Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство, — пояснил Мирошник.

Ранее сообщалось, что значительные запасы боеприпасов и тылового обеспечения Вооруженных сил Украины остались на территории взятого под контроль российской армией Часова Яра в ДНР. Военный эксперт Ян Гагин подчеркнул, что населенный пункт имеет стратегическое значение для российской армии.

Министерство обороны России 31 июля сообщило о полном взятии под контроль населенного пункта Часов Яр. Город долгое время являлся штабом операции Украины в Донбассе, что объясняет концентрацию там значительных материальных ресурсов.