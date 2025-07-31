Появились кадры водружения флагов России в Часове Яре

Флаги Российской Федерации и воздушно-десантных войск установлены во всех районах Часова Яра, сообщает Telegram-канал 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Также военные поделились кадрами, на которых запечатлены моменты водружения триколоров.

Десантники добавляют, что Часов Яр обладает ключевым оперативно-стратегическим значением. Контроль над этим городом, расположенным на господствующей высоте, открывает доступ к Славянско-Краматорской агломерации, крупнейшей в Донецкой Народной Республике, которая в настоящее время остается под контролем ВСУ.

До этого появились данные, что российские военные установили контроль над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Согласно информации пресс-службы Минобороны РФ, эту операцию успешно провели подразделения Южной группировки войск.

Как пояснил депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru, этот успех предоставляет российским войскам возможность развивать наступление в различных направлениях. Парламентарий указал, что теперь перед ВС РФ открываются новые оперативные перспективы. При этом он отметил сохраняющуюся способность ВСУ к организованному сопротивлению.