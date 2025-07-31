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31 июля 2025 в 08:51

«Ломаем хребет»: в Госдуме раскрыли, как взятие Часова Яра изменит ход СВО

Депутат Колесник: взятие Часова Яра позволит ВС РФ наступать в любом направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие Часова Яра в ДНР позволит ВС России наступать в любом направлении, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, после победы в данном районе перед ВС РФ откроется оперативный простор.

Часов Яр был стратегически важным пунктом, точкой напряжения, он постоянно упоминался в сводках. Взятие этого города говорит о том, что наступление России усиливается с каждым днем, начали брать серьезные укрепрайоны. Это откроет оперативный простор в любом направлении, там одни поля, армия России сможет работать практически в любом направлении. В каком — решит Генштаб. Это несомненный успех. Поздравляю наших бойцов, — добавил Колесник.

Парламентарий отметил, что ВСУ все еще способны оказывать серьезное сопротивление. Он не исключил, что в ВСУ остались мотивированные бойцы.

Но сопротивление будет еще серьезное со стороны ВСУ, оружия у них много, есть мотивированные люди, пусть набранные в ТЦК, но они воюют при попадании на фронт, сопротивление жесткое. Но мы ломаем им хребет, включая 50 стран, желающих поражения России, — подытожил Колесник.

Министерство обороны объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии в этот четверг, 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский констатировал, что оборона украинской армии на Константиновском направлении фактически рухнула. По его словам, этому поспособствовал переход Часова Яра под контроль ВС РФ.

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