Военкоры показали кадры с подбитым безэкипажным катером в Черном море Появилось видео с подбитым безэкипажным катером ВСУ в Черном море

В Сети появилось видео с подбитым безэкипажным катером ВСУ в Черном море. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, БЭК был уничтожен авиацией Черноморского флота.

На кадрах виден дымящийся посреди моря безэкипажный катер. Канал отмечает, что на видео можно заметить характерную FPV-надстройку на корме, а также спутниковый терминал Starlink в носовой части судна.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ. В ведомстве отметили, что цели были поражены в северо-западной части Черного моря.

До этого сообщалось об активизации украинских войск в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. Эксперты предполагают, что противник проводит учения и исследует акваторию вокруг газодобывающих установок. Аналитики считают, что говорить о боевых действиях у Тендровской косы пока преждевременно и такой сценарий в ближайшем будущем маловероятен.