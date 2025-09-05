Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:26

Безэкипажные катера ВСУ пошли ко дну в Черном море

ВС России поразили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что цели поражены в северо-западной части Черного моря.

Сегодня в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ, — говорится в сообщении

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, судно было ликвидировано расчетами центра «Рубикон» на расстоянии 72 километров от крымского побережья. Для нанесения удара применялся беспилотный боеприпас «Ланцет».

До этого сообщалось об активизации украинских войск в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. Эксперты предполагают, что противник проводит учения и исследует акваторию вокруг газодобывающих установок. Аналитики считают, что боевые действия у Тендровской косы пока маловероятны.

При этом российские войска также активно применяют безэкипажные катера. В конце августа один из таких аппаратов нанес удар по разведывательному кораблю ВСУ «Симферополь», что привело к его затоплению. Этот удар позволил российским силам изменить баланс сил на Дунае и поставить под вопрос безопасность ключевой логистической артерии Украины.

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
ВСУ
Черное море
катера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Решетников назвал главных торговых партнеров России
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину
Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании
15 исторических загадок, которые до сих пор не раскрыты
Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений
Развод, возвращение на сцену, отношение к СВО: как живет Михаил Ефремов
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.