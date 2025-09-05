Безэкипажные катера ВСУ пошли ко дну в Черном море ВС России поразили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что цели поражены в северо-западной части Черного моря.

Сегодня в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ, — говорится в сообщении

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, судно было ликвидировано расчетами центра «Рубикон» на расстоянии 72 километров от крымского побережья. Для нанесения удара применялся беспилотный боеприпас «Ланцет».

До этого сообщалось об активизации украинских войск в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы. Эксперты предполагают, что противник проводит учения и исследует акваторию вокруг газодобывающих установок. Аналитики считают, что боевые действия у Тендровской косы пока маловероятны.

При этом российские войска также активно применяют безэкипажные катера. В конце августа один из таких аппаратов нанес удар по разведывательному кораблю ВСУ «Симферополь», что привело к его затоплению. Этот удар позволил российским силам изменить баланс сил на Дунае и поставить под вопрос безопасность ключевой логистической артерии Украины.