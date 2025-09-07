Горящее здание правительства Украины попало на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено горящее здание правительства Украины. На кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в небо. На месте работают спасатели — при помощи подъемника они пытаются потушить пламя. В настоящее время пожар локализован, но окончательно не потушен.

По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, пожар в здании охватил более тысячи квадратных метров. В том крыле находятся офис премьер-министра страны и зал заседаний кабмина. На месте работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники, в том числе вертолеты.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что опубликованные в Сети фотографии и кадры прилета по кабмину в Киеве свидетельствуют, что здание не получило значительных повреждений. По его словам, информация о якобы ударе ракетой не соответствует действительности.

Накануне, 6 сентября, в Киеве загорелась кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса. Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.