Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:32

Горящее здание правительства Украины попало на видео

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено горящее здание правительства Украины. На кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в небо. На месте работают спасатели — при помощи подъемника они пытаются потушить пламя. В настоящее время пожар локализован, но окончательно не потушен.

По словам министра внутренних дел страны Игоря Клименко, пожар в здании охватил более тысячи квадратных метров. В том крыле находятся офис премьер-министра страны и зал заседаний кабмина. На месте работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники, в том числе вертолеты.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что опубликованные в Сети фотографии и кадры прилета по кабмину в Киеве свидетельствуют, что здание не получило значительных повреждений. По его словам, информация о якобы ударе ракетой не соответствует действительности.

Накануне, 6 сентября, в Киеве загорелась кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса. Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Украина
пожары
происшествия
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене КНР визы для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.