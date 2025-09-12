Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 01:03

В российском регионе сработала ПВО

Анохин: в Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он призвал жителей отойти от окон и не снимать работу ПВО.

Убедительная просьба сохранять спокойствие, отойти от окон и не производить съемку действий сил ПВО. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность, — пояснил Анохин.

Недавно Герой России генерал-майор Сергей Липовой информировал, что прекращение обстрелов российской территории беспилотниками ВСУ возможно исключительно при условии капитуляции Украины. В качестве дополнительной меры он назвал необходимость формирования буферной территории протяженностью свыше тысячи километров.

Ранее Госкорпорация «Ростех» заявила об организации поставок новых модернизированных систем подавления беспилотников под названием «Двина-100М». Производство и поставку оборудования начал дочерний холдинг «Росэл».

До этого российские военные начали получать модульные FPV-дроны «Ключ 10», позволяющие быстро адаптироваться к изменениям в зоне боевых действий. Аппараты оснащены сменными модулями видеопередачи для оперативного переключения частот.

