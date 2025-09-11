Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября

Российская армия наступает на всех направлениях спецоперации, к вечеру 11 сентября взяты еще несколько населенных пунктов, сообщают блогеры и Минобороны РФ. Какая ситуация складывается сегодня на фронтах СВО, что известно о российском супероружии, которое может перевернуть ход спецоперации и заставит Украину капитулировать?

Ситуация на фронтах СВО вечером 11 сентября, супероружие России, капитуляция Украины

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском направлении ВС РФ закрепились и расширяют свое присутствие в 3-м микрорайоне Степногорска, в районе южных окраин Приморского идут встречные бои; близ Орехова, Малой Токмачки и Новоданиловки идут позиционные бои.

«На Угледарском направлении наши войска зашли на восточную окраину Новониколаевки, также ведут бои за Терновое. МО РФ сообщило о полном освобождении Сосновки. К Великомихайловке со стороны Новоселовки наши бойцы продвигаются через Дибровский лес», — пишет политик.

По его информации, на Покровском фронте ВС РФ пробиваются к Новопавловке, в Муравке и в районе Молодецкого продолжаются активные атаки российских войск. Также ВС РФ стараются закрепиться на восточной окраине шахтоуправления севернее Удачного, а на юго-западной окраине Покровска расширяют зону контроля. Кроме того, есть тактические успехи в районе Родинского, а в селах Веселое и Кутузовка идет зачистка. В Золотом Колодезе под контроль ВС РФ перешло до половины села.

«На Константиновском направлении севернее Полтавки и Русина Яра продолжается движение в обход Шахово в сторону Софиевки. Севернее Торецка идут бои в районе Плещеевки и Нелеповки. Сообщают о боях на территории Иванополья. На Северском участке тактические успехи в районе Выемки. ВС РФ продвигаются западнее Серебрянки в направлении на Дроновку. В Кременских лесах наши войска систематично выдавливают противника с занятых им позиций», — пишет Царев.

По его информации, на Краснолиманском направлении идут бои в районах населенных пунктов Новоселка, Дерилово, Редкодуб, Новый Мир и Заречное. Появляются сообщения, что ВС РФ вышли на дорогу Заречное — Ямполь.

«На Купянском участке идут бои в районе Голубовки и Петропавловки, а также на территории северо-западной, северо-восточной части Купянска. На Харьковском фронте позиционные бои в районе южной части Волчанска и в районе Сидельниково. Со стороны Липцев противник минирует дороги на Слатино и Казачью Лопань. В сумском приграничье ожесточенные бои на южной окраине Юнаковки. ВСУ стягивают сюда дополнительные резервы, в том числе подразделения спецназа. Несколько контратак было в районе Кондратовки, Андреевки и Алексеевки», — заключил Царев.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с NEWS.ru заявил, что авиационные бомбы ОДАБ-1500 обладают потенциалом для уничтожения заглубленных и хорошо защищенных подземных укреплений Вооруженных сил Украины. По его словам, мощность этого боеприпаса позволяет ему наносить масштабные разрушения подземным инфраструктурным объектам.

«Термобарические боеприпасы — это снаряды объемного взрыва. Это бомба, которая несет особый аэрозоль. Там два компонента. Как правило, каждый сам по себе безопасен, но при соединении друг с другом они образуют мощнейший взрыв. Причем этот аэрозоль проникает в блиндажи, в любую щель, вентиляционные установки, где происходит взрыв. Поэтому применение термобарического боеприпаса позволяет уничтожать даже хорошо защищенные подземные убежища ВСУ», — пояснил Кнутов.

По словам военэксперта, в отличие от маломощных термобарических боевых частей на дронах, полуторатонная бомба ОДАБ-1500 способна причинять серьезные разрушения.

Ранее китайское издание Sohu опубликовало материал о применении российскими войсками на Украине супероружия, действие которого сравнивается с тактическим ядерным боеприпасом. Речь в публикации идет об ОДАБ-1500.

В материале отмечается, что в Китае эти бомбы характеризуют как «уничтожители поля боя», и высказывается мнение, что при возможности ежедневного применения более тысячи подобных боеприпасов они перевернут ход СВО и заставят украинскую армию капитулировать.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

