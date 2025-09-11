Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 16:57

Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ

Военэксперт Кнутов: бомбы ОДАБ-1500 могут уничтожить подземные укрепления ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские авиационные бомбы ОДАБ-1500 обладают потенциалом для уничтожения заглубленных и хорошо защищенных подземных укреплений Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, мощность этого термобарического боеприпаса позволяет ему наносить масштабные разрушения подземным инфраструктурным объектам.

Термобарические боеприпасы — это снаряды объемного взрыва. Это бомба, которая несет особый аэрозоль. Там два компонента. Как правило, каждый сам по себе безопасен, но при соединении друг с другом они образуют мощнейший взрыв. Причем этот аэрозоль проникает в блиндажи, в любую щель, вентиляционные установки, где происходит взрыв. Поэтому применение термобарического боеприпаса позволяет уничтожать даже хорошо защищенные подземные убежища ВСУ, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что подобные боеприпасы применялись еще во времена войны в Афганистане, а теперь используются в зоне специальной военной операции. По словам военэксперта, в отличие от маломощных термобарических боевых частей на дронах, полуторатонная бомба ОДАБ-1500 способна причинять серьезные разрушения.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российская армия может уничтожить украинские подземные учебные центры баллистическими ракетами «Орешник» или фугасными авиабомбами. По его словам, для разрушения подобных укрытий также можно использовать специальные снаряды с бетонобойными стержнями.

