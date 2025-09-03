Российская армия может уничтожить украинские подземные учебные центры баллистическими ракетами «Орешник» или фугасными авиабомбами, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, для разрушения подобных укрытий также можно использовать специальные снаряды с бетонобойными стержнями.

У нашей армии есть достаточно боеприпасов как авиационных, так и ракетных, чтобы разрушить все, что находится или прячется под землей на глубине до 100 метров и более. Например, для разрушения укрепленных учебных центров можно использовать специальные ракеты со стержнями — бетонобойные. Также есть бомбы типа ФАБ-1000 или ФАБ-1500 и баллистические ракеты типа «Орешник». Таким образом, [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru), спрятав свой личный состав под землю, просто отсрочивает их уничтожение, — сказал Липовой.

Ранее Сырский сообщил, что армия формирует резервы. По его словам, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. На совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским главком также обсудил взаимодействие с партнерами и обеспечение безопасности страны.