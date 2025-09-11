Домогался дочери или оговорили? Что известно о деле многоженца Сухова

Многоженец Иван Сухов не признает вину по делу о домогательствах дочери, заявил его адвокат Александр Почуев. Приставал ли Сухов к дочери или его оговорили, какие детали о деле известны?

Что рассказала дочь Сухова

В июне в эфире одной из телепередач на федеральном канале 19-летняя Анна — старшая дочь Сухова — рассказала, что до 14 лет жила со своей мамой. Когда ее поймали за курением, девушку отправили к отцу на перевоспитание. Девушка прожила у отца около четырех месяцев, а после, как она утверждает, сбежала из-за двух эпизодов надругательства.

«Папа взял меня на отдых почти пять лет назад. И там, скажем так, он совершил действия полового характера по отношению ко мне. Он сказал: „Дочь, закрой глаза“. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы», — рассказала Анна.

По словам девушки, ситуация повторилась, когда ей было 15 лет. Тогда отец сказал, что из нее не выйдет достойной жены, и предложил стать опытной в плане секса женщиной, утверждает Анна.

«Это было в Александрове. К счастью, я сбежать смогла. <…> Он сказал: „Дочь, твоя прошлая жизнь… В общем, из тебя достойной жены не выйдет, поэтому хотя бы будешь все уметь, как правильно делать“», — вспоминает Анна.

При этом дочь Сухова, отвечая на вопрос одного из гостей студии, отметила, что факта проникающего изнасилования не было.

«Я бы не сказала, что это изнасилование. Это больше развратные действия», — заявила Анна.

После этого, по словам девушки, отец брал ее с собой на отдых в Сочи, где пытался убедить, что у нее имеется психиатрический диагноз.

Сам Сухов не явился в студию программы, но прислал своего пиар-менеджера Гаянэ Асадову, которая передала следующий комментарий своего клиента: «Она — моя дочь, и я ее люблю. Все, что она говорит и делает… Что ж, значит, так посчитала нужным».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело против Сухова из-за «домогательств», что известно

В сентябре ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что на Сухова завели уголовное дело после рассказа Анны. Источники отметили, что после заявления девушки силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все необходимые экспертизы. Предполагается, что теперь мужчине может грозить до трех лет колонии.

Адвокат мужчины Дмитрий Почуев заявил NEWS.ru, что его подзащитный должен быть оправдан и реабилитирован, поскольку более 20 проверок не выявили никаких нарушений в социально-бытовой сфере его семьи. По словам юриста, следственные органы пытаются вынудить подзащитного признать вину, однако он намерен добиваться правды.

«На данный момент мной и Суховым были представлены исчерпывающие доказательства его невиновности. Если расследование дальше пойдет объективно, то я уверен, что обвинительного приговора не будет», — подчеркнул Почуев.

Адвокат выразил обеспокоенность тем, что общественное мнение уже сформировано под влиянием многочисленных телешоу. Почуев считает, что Анна оговорила отца под влиянием телеканала, который стремится заработать рейтинги на громкой теме.

«Нет никаких доказательств, кроме голословных обвинений со стороны дочери. Очевидно, что каналу это выгодно, дочь попала под влияние. Это видно по мягкости предъявленных обвинений. Думаю, что это дело по популярности превзойдет известное дело Шурыгиной. Сколько там было выпусков на ТВ — три? А тут уже 12», — заявил Почуев.

