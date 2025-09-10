Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:49

Известный многоженец может пойти под суд за домогательства к дочери

Mash: на многоженца Сухова завели уголовное дело после признания его дочери

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело после того, как его дочь Анна заявила о домогательствах со стороны отца. По информации канала, девочка подвергалась развратным действиям с 14 лет. Mash уточнил, что после признания Анны силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все необходимые экспертизы.

Предполагается, что теперь россиянину может грозить до трех лет колонии. В декабре прошлого года мужчина рассказал о том, что живет в квартире площадью 70 квадратных метров вместе с 14 детьми и тремя женами. При этом россиянин признался, что хочет завести не менее 50 детей, иначе будет считать, что ничего не добился. В январе 2024 года Сухов сообщил, что на свет появился его 30-й ребенок.

Ранее Сухов подал иск на миллиард рублей к депутату Госдумы от Челябинской области Станиславу Наумову. Конфликт между блогером и парламентарием возник после теледебатов, когда Наумов обратился в мэрию Москвы с просьбой улучшить жилищные условия хотя бы части детей Сухова, проживающих в тесной трехкомнатной квартире с несколькими женщинами.

дети
домогательства
Иван Сухов
уголовные дела
