11 сентября 2025 в 12:40

Адвокат раскрыл нюанс уголовного дела против многоженца Сухова

Адвокат Почуев: дочь оговорила многоженца Сухова под влиянием телеканала

Иван Сухов Иван Сухов Фото: Социальные сети

Дочь многоженца Ивана Сухова Анна оговорила отца под влиянием телеканала, который стремится заработать рейтинги на громкой теме, заявил NEWS.ru адвокат мужчины Александр Почуев. По его словам, уголовное дело против его подзащитного превзойдет по популярности историю с блогером и героиней скандальных выпусков шоу «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной.

Сухов узнал об обвинении в домогательствах из СМИ, которые сообщили о возбуждении уголовного дела на основании многочисленных эфиров отдельного ток-шоу. Примечательно, что публикация появилась практически одновременно с выходом передачи в эфир. Нет никаких доказательств, кроме голословных обвинений со стороны дочери. Очевидно, что каналу это выгодно, дочь попала под влияние. Это видно по мягкости предъявленных обвинений. Думаю, что это дело по популярности превзойдет известное дело Шурыгиной. Сколько там было выпусков на ТВ — три? А тут уже 12, — пояснил Почуев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Сухова завели уголовное дело после того, как Анна заявила о домогательствах со стороны отца. По информации канала, девочка подвергалась развратным действиям с 14 лет.

