11 сентября 2025 в 20:07

«Упырь» прорвал оборону ВСУ под Харьковом

Российский дрон «Упырь» прорвал оборону ВСУ в небе над Харьковской областью

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Российский БПЛА-камикадзе «Упырь» прорвал оборону ВСУ в небе над Харьковской областью, сообщает Telegram-канал «Старше Эдды», публикуя соответствующее видео. Беспилотник пытался перехватить украинский дрон, но его попытки оказались тщетными.

В публикации отмечается, что схватка дронов произошла в районе населенного пункта Приколотное. Авторы канала также обратили внимание, что ВСУ активно пытаются закрыть небо с помощью беспилотников. По их словам, украинские операторы охотятся не только на разведывательные и ударные БПЛА, но и даже на FPV-дроны.

На кадрах видно, как беспилотник летит над полями в сторону населенного пункта. В какой-то момент перед ним появляется вражеский дрон и несколько раз пытается взять его на таран.

Ранее военкор Александр Коц показал видео, как российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и ликвидировали пункты управления БПЛА. По его сведениям, ВС РФ вскрыли маршруты ротации передовых позиций, точки запуска БПЛА и нанесли прицельные удары. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

