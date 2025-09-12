В аэропорту «Пулково» объявили план «Ковер» В радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково» ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта «Пулково», сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент идет работа по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области.

По информации ОД шестой армии ПВО: Пулково — план «Ковер», радиус 100 километров. Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется, — написал Дрозденко.

Ранее над Москвой сбили девять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что место падения беспилотников уже обнаружено, там работают специалисты экстренных служб.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в Центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.