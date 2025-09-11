SHOT рассказал о прогремевших над российским городом взрывах SHOT рассказал о прогремевших над Смоленском взрывах

Telegram-канал SHOT рассказал о прогремевших над Смоленском взрывах. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT уточнил, что в южной части Смоленска прозвучало от пяти до восьми хлопков, у машин сработали сигнализации. Кроме того, как SHOT рассказали очевидцы, в небе над городом были видны вспышки.

В Минобороны также сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.

Ранее стало известно, что при детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области пострадала 14-летняя девочка. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайвороне — у него осколочное ранение головы.

Тем временем средства противовоздушной обороны в Курской и Белгородской областях перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА днем 11 сентября. ВСУ вели атаку в период с 14:00 до 17:30 по московскому времени.