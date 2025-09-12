Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 04:31

ПВО отразила атаку более 20 БПЛА на Ленобласть

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что никто не пострадал.

Продолжается отражение атаки беспилотников. В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет, — написал Дрозденко.

Он напомнил о необходимости покинуть уличное пространство и находиться в помещениях. Также не следует подходить к окнам во время работы ПВО для обеспечения безопасности.

Ранее над Москвой сбили девять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что место падения дронов уже обнаружено, там работают специалисты экстренных служб.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские силы ПВО нейтрализовали восемь украинских беспилотников в Центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.

