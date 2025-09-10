ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию

Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 по московскому времени сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Все цели были уничтожены.

В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в Белгородской области было уничтожено 18 беспилотных аппаратов, в Курской — четыре, в Самарской — один. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за три часа дежурные силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Крымом и Белгородской областью. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Крыма, два — на подлете к Белгороду. Жертв и разрушений нет.

До этого российские силы ПВО за сутки уничтожили пять крылатых ракет, пять снарядов HIMARS и 230 украинских беспилотников. Всего с начала СВО ликвидировано 666 самолетов, 283 вертолета, свыше 82,6 тысяч дронов, а также десятки тысяч единиц бронетехники и артиллерии.