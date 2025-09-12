План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября

Российский дрон уничтожил редкую румынскую военную машину в зоне СВО, ракета истребителя ВСУ упала на жилой дом в Волынской области, «коалиция желающих» хочет разделить Украину. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 11 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ уничтожили редкую румынскую машину

Российский дрон в зоне СВО уничтожил румынскую военную машину РСЗО APR-40, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он назвал машину «раритетом» и уточнил, что Бухарест поставлял ее Киеву еще несколько лет назад. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Упырь» прорвал оборону ВСУ под Харьковом

Российский БПЛА-камикадзе «Упырь» прорвал оборону ВСУ в небе над Харьковской областью. Противник пытался перехватить дрон с помощью своего БПЛА, но его попытки оказались тщетными.

В публикации отмечается, что схватка дронов произошла в районе населенного пункта Приколотное. Авторы канала также обратили внимание, что ВСУ активно пытаются закрыть небо с помощью беспилотников. По их словам, украинские операторы охотятся не только на разведывательные и ударные БПЛА, но и даже на FPV-дроны.

На Украине ракета истребителя ВСУ упала на частный дом

Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе Украины. Журналисты уточнили, что людей внутри постройки не было.

В материале сказано, что Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство по факту произошедшего. Подробности пока неизвестны.

ВС РФ Фото: МО РФ

БПЛА атаковали Москву и Петербург

Около 01:30 мск 12 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что силы ПВО сбили два дрона на подлете к Москве. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Через 20 минут Собянин сообщил об уничтожении еще двух вражеских беспилотников. Позднее стало известно, что было сбито еще пять украинских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. О возможных разрушениях и пострадавших мэр столицы данных не обнародовал.

В ночь на 12 сентября в воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он также предупредил, что интернет может работать с перебоями.

Под утро стало известно, что над территорией Ленинградской области уничтожено более 30 БПЛА. Дрозденко отметил, что никто не пострадал. Однако в порту Приморск произошло возгорание на одном из судов.

Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине

В планы «коалиции желающих» входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает портал L’Antidiplomatico со ссылкой на карту, которая была получена хакерской группировкой KillNet после взлома локальной сети канцелярии французской армии. На ней показана схема размещения иностранных контингентов на украинской территории и обозначены зоны интересов участвующих в проекте стран.

Согласно опубликованным сведениям, Франция проявляет интерес к Житомирской, Харьковской и Сумской областям, где сосредоточены запасы нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания намерена взять под контроль ключевые логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния рассматривают возможность закрепления за собой приграничных территорий и Одесской области с выходом к Черному морю.

