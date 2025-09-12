Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 01:18

На Украине ракета истребителя ВСУ упала на частный дом

Ракета украинского истребителя упала на жилой дом в селе Копылье Волынской области на западе Украины, сообщил местный телеканал «Аверс». Журналисты уточнили, что людей внутри постройки не было.

В материале сказано, что Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство по факту произошедшего. Подробности пока неизвестны.

До этого в Красногвардейском районе Макеевки в ДНР в результате обстрела украинских войск погиб как минимум один человек. По предварительным данным, еще двое получили ранения. Зафиксированы также два прилета по Донецку. В Куйбышевском районе пострадал как минимум один человек.

Между тем украинские военные с помощью беспилотников атаковали Энергодар. Об этом рассказал глава города-спутника ЗАЭС Максим Пухов. Он отметил, что три дрона сбиты, еще два подавлены системой РЭБ. Пухов призвал жителей покидать дома только при крайней необходимости.

Тем временемьГерой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российская армия может уничтожить украинские подземные учебные центры баллистическими ракетами «Орешник» или фугасными авиабомбами. Для разрушения подобных укрытий также можно использовать специальные снаряды с бетонобойными стержнями.

