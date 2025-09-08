ВСУ запустили рой дронов на Энергодар

ВСУ совершают массированную атаку на Энергодар, сообщил глава города-спутника ЗАЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его данным, сбиты три дрона, два подавлены системой РЭБ. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито три дрона, два подавлены системой РЭБ. Налет продолжается, — сказано в публикации.

Пухов попросил горожан отказаться от прогулок и не выходить из дома без острой необходимости. При появлении БПЛА следует немедленно укрыться в безопасном месте.

До этого эксперт в области атомной энергетики и советник главы Крыма Ренат Карчаа выразил мнение, что регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны для создания условий возникновения ядерного инцидента. По его мнению, этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность.

Минувшей ночью над российскими регионами были ликвидированы семь украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, над территорией Тульской и Смоленской областей уничтожили три и два БПЛА соответственно, по одному — над Брянской и Рязанской областями.