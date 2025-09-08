Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:43

ВСУ запустили рой дронов на Энергодар

Мэр Пухов: ВСУ ведут массированную атаку на Энергодар

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ совершают массированную атаку на Энергодар, сообщил глава города-спутника ЗАЭС Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его данным, сбиты три дрона, два подавлены системой РЭБ. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито три дрона, два подавлены системой РЭБ. Налет продолжается, — сказано в публикации.

Пухов попросил горожан отказаться от прогулок и не выходить из дома без острой необходимости. При появлении БПЛА следует немедленно укрыться в безопасном месте.

До этого эксперт в области атомной энергетики и советник главы Крыма Ренат Карчаа выразил мнение, что регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны для создания условий возникновения ядерного инцидента. По его мнению, этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность.

Минувшей ночью над российскими регионами были ликвидированы семь украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, над территорией Тульской и Смоленской областей уничтожили три и два БПЛА соответственно, по одному — над Брянской и Рязанской областями.

ВСУ
атаки
ЗАЭС
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.