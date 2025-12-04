Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 12:11

Масштабный сбой зафиксирован у крупнейшего в России провайдера

«Ростелеком» столкнулся с масштабным сбоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крупнейший в России провайдер «Ростелеком» столкнулся с масштабным сбоем днем 4 декабря, следует из данных сервиса Downdetector. Большая часть пользователей столкнулась с общим сбоем (86%), реже сообщали о неработающем сайте (7%), личном кабинете (2%), мобильном приложении (2%) и отдельных неполадках сервиса (1%).

Проблемы чаще всего возникали у пользователей iOS, за ними шли владельцы Android, а затем — Windows. Больше всего жалоб поступило из Архангельской области (28%), затем из Якутии (14%) и ЯНАО (13%). Реже всего сбои отмечали в Забайкальском крае (7%) и Калининградской области (6%).

Утром 3 декабря в работе Telegram произошел сбой. Пользователи указывали на проблемы с отправкой сообщений, другие утверждали, что в мессенджере не загружались медиафайлы. Сбои в работе сервиса затронули оповещения (38%), мобильное приложение (29%), сайт (19%), общий функционал (10%) и личный кабинет (2%).

Российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщали, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышат аудиодорожку, но при этом экран остается черным.

