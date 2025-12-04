«Благие позывы»: Плющев о возможном приезде «Вашингтона» Овечкина в Россию

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев сомневается, что «Вашингтон Кэпиталз» в будущем приедет в Россию на Кубок Первого канала, потому что в Национальной хоккейной лиге в этот момент середина сезона. В разговоре с NEWS.ru он напомнил о логистических неудобствах при переезде из США в РФ. В то же время Плющев назвал эту идею хорошей и посоветовал Федерации хоккея России активнее работать с международными организациями.

Это сомнительно, потому что в НХЛ в эти сроки идет середина сезона. Я не думаю, что лига специально будет делать перерыв на этот турнир, тем более это займет примерно 10 дней — пока перелет, адаптация, матчи, возвращение. Но позывы благие. Сейчас надо налаживать контакт с международными федерациями. Боксеры, пловцы, гимнастки, борцы уже выступают, где-то даже с флагом и гимном. Поэтому ФХР стоит активнее работать на этой площадке, — заявил Плющев.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о желании пригласить «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала. По его мнению, это может произойти в следующем году, если завершится специальная военная операция на Украине.