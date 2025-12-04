Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:12

«Благие позывы»: Плющев о возможном приезде «Вашингтона» Овечкина в Россию

Тренер Плющев сомневается в приезде «Вашингтона» Овечкина в Россию

Владимир Плющев Владимир Плющев Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев сомневается, что «Вашингтон Кэпиталз» в будущем приедет в Россию на Кубок Первого канала, потому что в Национальной хоккейной лиге в этот момент середина сезона. В разговоре с NEWS.ru он напомнил о логистических неудобствах при переезде из США в РФ. В то же время Плющев назвал эту идею хорошей и посоветовал Федерации хоккея России активнее работать с международными организациями.

Это сомнительно, потому что в НХЛ в эти сроки идет середина сезона. Я не думаю, что лига специально будет делать перерыв на этот турнир, тем более это займет примерно 10 дней — пока перелет, адаптация, матчи, возвращение. Но позывы благие. Сейчас надо налаживать контакт с международными федерациями. Боксеры, пловцы, гимнастки, борцы уже выступают, где-то даже с флагом и гимном. Поэтому ФХР стоит активнее работать на этой площадке, — заявил Плющев.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о желании пригласить «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала. По его мнению, это может произойти в следующем году, если завершится специальная военная операция на Украине.

Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин
Россия
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 4 декабря: дроны против своих, десятки трупов
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина выступит с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой МОССАДа стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.