В Минобороны раскрыли число уничтоженных над регионами за ночь БПЛА

В Минобороны раскрыли число уничтоженных над регионами за ночь БПЛА Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили семь украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и ликвидировали семь украинских БПЛА над регионами РФ, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атака велась в период с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября. Над территорией Тульской и Смоленской областей уничтожили три и два БПЛА соответственно, по одному — над Брянской и Рязанской областями.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Ленинградской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны были уничтожены в районах Киришей и Гатчины. Разрушений и пострадавших нет. Глава региона призвал жителей воздерживаться от посещения промышленных зон и общественных мест.

Также стало известно, что российские бойцы в ходе осуществления задач спецоперации на Украине взяли под контроль населенный пункт Хорошее под Днепром. Освобождением занимались подразделения группировки войск «Восток».