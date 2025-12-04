Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 12:07

В Лондоне не согласились с мнением Путина о стремлении Европы к конфликту

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Правительство Великобритании отвергло заявление президента России Владимира Путина о том, что европейские страны стремятся начать конфликт с Москвой, заявила пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Софи Наземи. По ее словам, которые приводит Politico, подобные утверждения не соответствуют действительности. Однако при этом Наземи заявила о готовности НАТО «отвечать на угрозы силой».

Британское правительство отвергло заявление Владимира Путина о том, что Европа хочет войны с Россией, назвав его «кремлевской чепухой», — говорится в публикации

Ранее стало известно, что Стармер может уйти в отставку в ближайшие месяцы: лишь 9% опрошенных уверены, что он сохранит пост после выборов. По словам британского источника среди чиновников, рейтинг Лейбористской партии находится на уровне «Зеленых», а в одном из его писем сыну было «нечто прощальное».

До этого сотни британцев выразили желание переехать в Россию по «визе общих ценностей» из-за недовольства политикой воукизма и чрезмерного внимания властей к вопросам социального равенства и идентичности. Компания Moscow Connect сообщила о 50–80 заявках в неделю. Потенциальные мигранты отмечают привлекательность безопасности и инфраструктуры российских городов.

