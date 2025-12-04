Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 12:30

«Всегда была одна»: появились детали последних дней Качалиной

MK.RU: перед смертью Качалина много времени проводила в одиночестве

Ксения Качалина Ксения Качалина Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
Актриса Ксения Качалина перед смертью почти все время проводила одна, рассказала MK.RU одна из ее соседок. По ее словам, к артистке приезжал лишь бывший муж — актер Михаил Ефремов.

Она всегда одна была. Даже никто к ней не приезжал, кроме Ефремова, — сказала соседка.

По словам женщины, квартира Качалиной была захламлена, поэтому было сложно понять, что в ней живет артистка. Кроме того, выяснилось, что летом актриса часто сидела на ступеньках подъезда — курила и держала на коленях кошку.

Артистка умерла в Москве на 55-м году жизни. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей жены Ефремова Евгении Добровольской.

Ранее мать покойной актрисы Наталья Анохина обвинила ее бывшего мужа в том, что ее дочь начала злоупотреблять алкоголем. Она утверждала, что до брака Качалина не употребляла спиртное и «совсем не пила до 30 лет».

До этого стало известно, что Ефремов нашел тело Качалиной возле кровати в захламленной квартире. Он приехал к бывшей супруге с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь.

