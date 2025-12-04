Системы ПВО уничтожили за сутки почти 200 украинских беспилотников Минобороны России: средства ПВО сбили 195 беспилотников ВСУ за минувшие сутки

Средства противовоздушной обороны уничтожили 195 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, заявили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, все нейтрализованные дроны были самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Как отметили в Минобороны, общие потери противника в живой силе за отчетный период составили порядка 1275 военнослужащих. Наиболее серьезный урон украинская сторона понесла в зоне ответственности группировки войск «Центр», где было ликвидировано до 490 человек.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотника в ночь на 4 декабря пострадала 46-летняя женщина. Ей своевременно оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Всего за ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на территории области.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. Где именно это произошло и какого типа был дрон, он не уточнил.