Почему не работает WhatsApp 4 декабря: где сбои в России, полная блокировка

Почему не работает WhatsApp 4 декабря: где сбои в России, полная блокировка

Сегодня, 4 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp. Что об этом известно, в чем причины, произошла ли полная блокировка мессенджера?

Где сбои WhatsApp в России 4 декабря

Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы на нестабильную работу мессенджера поступают из множества регионов. По словам пользователей, невозможно отправить медиафайлы, голосовые сообщения, а в отдельных случаях — и текстовые.

Жалобы регистрируются из Москвы — 26%, Новосибирской области — 11%, Красноярского, Краснодарского краев, Санкт-Петербурга, Свердловской области — по 6%, Башкирии — 5%, Приморского края — 4%, Самарской, Иркутской, Омской, Нижегородской областей, Хабаровского края, Татарстана, Сахалина — по 3%, Алтайского края, Воронежской области, Ставрополя — по 2%, Ленинградской и Ростовской областей — по 1%.

По информации на сайте Downdetector.su, за сутки на WhatsApp пожаловались 250 раз, за последний час — 17.

Накануне в работе мессенджера также произошел сбой. Об этом свидетельствовала мониторинговая статистика. Больше всего претензий 3 декабря поступило из Москвы — 33%. На втором месте оказалась Новосибирская область — 12%, а на третьем — Краснодарский край — 7%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает WhatsApp 4 декабря, полная блокировка

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Также триггером для ускорения крайних мер в отношении мессенджера стал недавний факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин.

«Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют. Публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора», — отметил парламентарий.

Вероятность полной блокировки WhatsApp в России достаточно высока, заявил аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он обратил внимание, что основной риск данной платформы заключается в потенциальной утечке личных данных. Эксперт добавил, что информация хранится в другой стране, из-за чего после взлома данные могут быть безвозвратно утеряны.

«По сути, [используя WhatsApp], человек расписывается, что теперь эта информация станет общедоступной», — считает Дворянский.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предположил, что полная блокировка WhatsApp в России может произойти через два-три месяца. По его мнению, до Нового года платформа работать не перестанет.

«Просто нужно определенное время, чтобы граждане спокойно и плавно перешли на другие платформы. Я надеюсь, что все-таки Роскомнадзор даст этот переходный период», — сказал Свинцов.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян не переживать из-за возможной блокировки WhatsApp. В качестве примера он привел Китай, где мессенджер давно запрещен.

«Они вообще не переживают на эту тему. Точно так же и нам не надо», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), владеющая WhatsApp, игнорирует российское законодательство и не идет на контакт с государственными органами. Дизайнер считает, что по этим причинам Россия должна добиться полной блокировки мессенджера.

Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Можно ли обойтись без полной блокировки WhatsApp

Экс-премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что полностью блокировать WhatsApp нет необходимости. Вместо этого он предложил более точечный подход к регулированию.

Альтернативой полному запрету могут стать целевые ограничения. Они должны быть направлены строго против распространения экстремистского контента, считает Степашин.

Политик призвал не повторять опыт масштабных запретов, напомнив о практике советских времен. По его мнению, современные технические возможности позволяют действовать избирательно.

«Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее <…>, там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — сказал Степашин.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 декабря

Зверства ВСУ в Алексеевке, трагичный обстрел: новости СВО к утру 4 декабря

Списание долгов напрямую со вклада: что изменилось в правилах ФНС в 2025-м