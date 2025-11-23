Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 15:21

Стармеру предрекли скорый уход из правительства Великобритании

DM: Стармер может покинуть пост премьера в 2026 году

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшие несколько месяцев, сообщили в издании Daily Mail. Согласно результатам опроса, только 9% уверены, что политик сохранит свой пост после выборов.

Отмечается, что по сравнению с другими политическими объединениями Лейбористская партия получила одобрение 18% опрошенных. Таким образом, она находится на одном уровне с «Зелеными». Один из источников среди британских чиновников также рассказал изданию, что в письме Стармеру своему сыну «было нечто прощальное».

Ранее журналисты заявила, что позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине усугубляет его рейтинг во французском обществе. В издании отметили, что все больше людей выступает против действий политика, поскольку обеспокоены проблемой с безопасностью внутри страны.

Также Стармер едва не упал на саммите G20 в ЮАР. По информации журналистов, политик споткнулся во время приветствия представителей бизнеса. Источники предположили, что конфуз мог произойти из-за неровности покрытия.

