11 сентября 2025 в 21:19

Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео

Поддубный опубликовал видео с уничтожением румынской машины РСЗО APR-40

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский дрон в зоне СВО уничтожил румынскую военную машину РСЗО APR-40, видео ликвидации опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он назвал машину «раритетом» и уточнил, что Бухарест поставлял ее Киеву еще несколько лет назад. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Кадры сняты в районе населенного пункта Бараново Харьковской области. На видео можно заметить, как дрон летит в сторону машины, а затем таранит ее.

Ранее стало известно, что система «Орбита» теперь применяется для удаленного управления FPV-дронами «Скворец», которые могут работать ночью в зоне СВО. Дроны поддерживают нестандартные частоты связи и несут до 3,5 кг полезной нагрузки. По словам эксперта Александра Сидякина, эта связка повышает эффективность разведки и точность ударов, снижая нагрузку на операторов.

Между тем госкорпорация «Ростех» сообщила о развертывании поставок обновленных систем радиоэлектронной борьбы «Двина-100М», предназначенных для подавления беспилотных летательных аппаратов. Выпуск и реализацию данного оборудования осуществляет входящий в структуру Ростеха холдинг «Росэл».

СВО
Румыния
ВСУ
БПЛА
