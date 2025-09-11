Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 17:48

В России изобрели систему для повышения эффективности FPV-дронов

Российские FPV-дроны перешли под управление системы «Орбита»

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Система «Орбита» теперь применяется для удаленного управления FPV-дронами «Скворец», которые могут работать ночью в зоне СВО, передают «Известия». Дроны поддерживают нестандартные частоты связи и несут до 3,5 кг полезной нагрузки. По словам эксперта Александра Сидякина, эта связка повышает эффективность разведки и точность ударов, снижая нагрузку на операторов.

Управление и передача информации с аппарата могут осуществляться на нестандартных частотах. Максимальная масса полезной нагрузки — 3,5 килограмма, — говорится в материале.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила о развертывании поставок обновленных систем радиоэлектронной борьбы «Двина-100М», предназначенных для подавления беспилотных летательных аппаратов. Как уточняется, выпуск и реализацию данного оборудования осуществляет входящий в структуру «Ростеха» холдинг «Росэл».

Кроме того, эксперт по БПЛА Денис Федутинов заявил, что отечественный беспилотник «Квазимачта» решает ключевую проблему подобных аппаратов — автономность. Использование внешнего источника питания вместо аккумуляторов позволяет ему работать в режиме зависания столько, сколько позволит срок службы его компонентов, а не заряд батареи.

СВО
дроны
беспилотники
БПЛА
ВС РФ
Орбита
