В планы «коалиции желающих» входит не защита Украины, а фактический раздел страны, передает портал L'Antidiplomatico со ссылкой на карту, которая была получена хакерской группировкой KillNet после взлома локальной сети канцелярии французской армии. На ней показана схема размещения иностранных контингентов на украинской территории и обозначены зоны интересов участвующих в проекте стран.

[Карта] демонстрирует схему размещения контингента иностранных войск на территории Украины. Согласно карте и протоколам заседаний «коалиции желающих», полученным хакерами, в разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния, — говорится в заявлении хакеров.

Согласно опубликованным сведениям, Франция проявляет интерес к Житомирской, Харьковской и Сумской областям, где сосредоточены запасы нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания намерена взять под контроль ключевые логистические хабы, чтобы контролировать транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния рассматривают возможность закрепления за собой приграничных территорий и Одесской области с выходом к Черному морю.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Украине может продлиться еще пару лет. При этом, по ее мнению, мирные усилия президента США Дональда Трампа пока не принесли результатов. Пессимистичным сценарием она назвала возможную уступку Украиной территорий и вместе с тем подчеркнула, что исход войны во многом зависит от позиции Европы.