Назван процент потерянных штурмовых групп ВСУ при контратаках у Андреевки При контратаках в Сумской области ВСУ потеряли порядка 80% штурмовых групп

Украинские военные пытались два раза контратаковать у Андреевки Сумской области, в результате чего потеряли до 80% личного состава штурмовых групп, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Армии России также удалось уничтожить танк CV90 и две боевые бронированные машины. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию

На Сумском направлении за сутки воинами «Севера» отражены две контратаки штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка, усиленных личным составом 119-й отдельной бригады теробороны, в районе Андреевки. В ходе отражения уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две ББМ, — заявил собеседник.

Ранее подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» провели успешную зачистку позиций украинских сил на подступах к Новоселовке. Разведчик-пулеметчик с позывным Икона сообщил, что это обеспечило штурмовым группам безопасный выход к населенному пункту. Зачистка оборонительных рубежей противника позволила минимизировать потери при дальнейшем штурме.