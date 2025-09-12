Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября

Украинские военные потеряли до 80% личного состава штурмовых групп в Сумской области, в Службе безопасности Грузии предупредили о планах Украины осуществить операцию «Паутина-2», российские военные освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли до 80% штурмовиков в Сумской области

Украинские военные пытались два раза контратаковать у Андреевки Сумской области, в результате чего потеряли до 80% личного состава штурмовых групп, сообщил источник в силовых структурах. Армии России также удалось уничтожить БМП CV90 и две боевые бронированные машины. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

CV90, также известная как Stridsfordon 90 или Strf 90, является шведской боевой машиной пехоты, стоящей на вооружении армии Швеции с 1994 года. Машина оснащена 40-мм автоматической пушкой Bofors и защищена стальной катаной броней с модулями пассивной защиты.

Украина планирует новую «Паутину»

Служба безопасности Украины планировала устроить в России масштабную диверсионную операцию под кодовым названием «Паутина-2», сообщили в Службе безопасности Грузии. По данным силовиков, задержанные граждане Украины признались, что именно для этого везли в РФ через территорию республики взрывчатые вещества, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Как следует из официального заявления грузинских властей, диверсанты были задержаны при попытке пересечения границы. В ходе досмотра у них было обнаружено значительное количество взрывчатых веществ и специальное оборудование. По показаниям задержанных, взрывчатка предназначалась для проведения диверсии.

В Днепропетровской области освобожден еще один населенный пункт

ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Населенный пункт расположен неподалеку от границы региона с Донецкой Народной Республикой, к западу от Камышевахи. Новопетровское, которое в 2016 году было переименовано в Терновое, относится к Покровскому району Днепропетровской области.

ВСУ мародерствуют в Красном Лимане

Военнослужащие ВСУ занимаются мародерством в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, готовясь к отступлению из города, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинские правоохранители вместо защиты граждан покрывают военных и сами участвуют в незаконных действиях.

Более 200 беспилотников обрушились на российские регионы

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник. Там уточнили, что наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.

В публикации указано, что еще 14 дронов сбили над Новгородской областью, по девять — над Орловской и Московской, семь — над Белгородской, по три — над Ростовской и Тверской. Еще по одному БПЛА уничтожили над Псковской, Тульской и Курской областями.

В свою очередь Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. По его словам, эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.

В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам

Украина пытается вынудить Россию отказаться от переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, удары ВСУ по жилым домам и мирным жителям направлены на подрыв общественных настроений.

Мирошник также отметил, что в августе Киев усилил атаки приграничных регионов РФ, чтобы сорвать саммит России и США на Аляске. По его словам, такая тактика украинских военных направлена на то, чтобы запугать мирных жителей. Удары наносились по центру Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода. Мирошник добавил, что мишенью, как правило, были здания администраций, суды и жилые дома.

