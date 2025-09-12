Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:35

В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам

Мирошник: Киев пытается вынудить Москву отказаться от переговоров

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Украина пытается вынудить Россию отказаться от переговоров, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, удары ВСУ по жилым домам и мирным жителям направлены на подрыв общественных настроений.

Попытаться расшатать настроения и ждать какого-то взрыва, который бы либо создал негативный фон для переговоров, либо вообще повлиял на исход, то есть в идеале сорвал переговоры, чтобы Россия в принципе просто отказалась от них, потому что Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса, — объяснил дипломат.

Посол также заявил, что Киев усилил атаки приграничных регионов РФ, чтобы сорвать саммит России и США на Аляске. По его словам, такая тактика украинских военных направлена на то, чтобы запугать мирных жителей. Удары наносились по центру Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода. Белгород атаковали почти трое суток при помощи ударных беспилотников «Дартс». Мирошник добавил, что мишенью, как правило, были здания администраций, суды и жилые дома.

атаки ВСУ
переговоры
Россия
Украина
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Случайность, изменившая мир: как открыли антибиотик пенициллин
Вещи для долгой дистанции: что делает одежду устойчивой к времени и жизни
Трамп обозначил позицию в ситуации с дронами в Польше
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.