В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам

Украина пытается вынудить Россию отказаться от переговоров, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, удары ВСУ по жилым домам и мирным жителям направлены на подрыв общественных настроений.

Попытаться расшатать настроения и ждать какого-то взрыва, который бы либо создал негативный фон для переговоров, либо вообще повлиял на исход, то есть в идеале сорвал переговоры, чтобы Россия в принципе просто отказалась от них, потому что Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса, — объяснил дипломат.

Посол также заявил, что Киев усилил атаки приграничных регионов РФ, чтобы сорвать саммит России и США на Аляске. По его словам, такая тактика украинских военных направлена на то, чтобы запугать мирных жителей. Удары наносились по центру Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода. Белгород атаковали почти трое суток при помощи ударных беспилотников «Дартс». Мирошник добавил, что мишенью, как правило, были здания администраций, суды и жилые дома.